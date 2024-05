La Soluzione ♚ Il regista di Avatar La soluzione di 12 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : JAMES CAMERON . Ecco la soluzione verificata per la definizione Il regista di Avatar. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Il regista di avatar: avatar - la leggenda di aang (avatar: the last airbender) è una serie animata statunitense creata da michael dante dimartino e bryan konietzko. il programma... James Francis Cameron (Kapuskasing, 16 agosto 1954) è un regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e montatore canadese. Diventato noto a metà degli anni ottanta con il film Terminator, ha diretto ad oggi nove lungometraggi per il cinema, tre dei quali, Avatar, Avatar - La via dell'acqua e Titanic, sono rispettivamente il primo, il terzo e il quarto film di maggiore incasso della storia del cinema. I suoi lavori da regista hanno incassato complessivamente 5,2 miliardi di dollari (1,5 miliardi di dollari negli Stati Uniti e altri 3,68 miliardi di dollari nel resto del mondo), posizionandosi, così, al secondo posto tra i registi con ...

Altre Definizioni con james cameron; regista; avatar;