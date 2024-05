La Soluzione ♚ Il primo della dinastia La soluzione di 11 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CAPOSTIPITE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Il primo della dinastia. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Il primo della dinastia: Aver determinato il crollo della precedente dinastia yuan di origine mongola. dopo la conquista da parte dell'emergente dinastia shun della capitale pechino... Hondecoeter o Hondekoeter o Hondecoutre o Hondecooten fu una famiglia di artisti olandesi. Il capostipite Gillis d'Hondecoeter era un pittore paesaggista, la cui famiglia proveniva probabilmente da Anversa e si trasferì prima a Delft ed infine ad Amsterdam per sfuggire alle persecuzioni religiose dell'Inquisizione spagnola. Gillis ebbe almeno tre figli: Gijsbert, anch'egli pittore specializzato in paesaggi ed animali, Josina o Josie che sposò il pittore Jan Baptist Weenix e Maria. L'esponente più celebre ed importante di questa famiglia fu Melchior d'Hondecoeter, figlio di Gijsbert, pittore specializzato in nature morte e animali.

