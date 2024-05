La Soluzione ♚ Indica il nome di un negozio La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : INSEGNA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Indica il nome di un negozio. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Indica il nome di un negozio: ) risale al 1937, quando il fondatore vittorio silvestrini apre a brisighella un primo negozio per la vendita al dettaglio di apparecchiature per la casa... Un'insegna è l'emblema di un'autorità, specialmente governativa, oppure un simbolo che indica una funzione, un grado, un rango o l'appartenenza ad un gruppo. Al singolare, il termine insegna indica abitualmente l'elemento principale del simbolo, di solito in metallo o in tessuto. Al plurale, la parola insegne indica l'insieme delle parti di una decorazione o i differenti elementi che indicano un grado, un rango o una dignità; ad esempio, le insegne della Legion d'onore sono costituite da un distintivo, un nastro e una placca.

