La Soluzione ♚ Gruppo di Azione Locale

La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GAL

Ecco la soluzione verificata per la definizione Gruppo di Azione Locale.

Curiosità su Gruppo di azione locale: Le convenzioni di wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. il gruppo di azione locale (gal) è un partenariato locale composto da rappresentanti...

