È in attesa di ordini La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : NOVIZIO .

Curiosità su E in attesa di ordini: attesa di dio (attente de dieu) è una raccolta di testi di argomento religioso della filosofa e mistica francese simone weil, composti fra il 1941 e il... Il noviziato è il periodo in cui un gruppo di persone che intendono entrare a far parte di un ordine religioso, si impegnano, sotto la guida di un padre maestro - o di una madre maestra - a conoscere il significato della vita religiosa e ad approfondire le caratteristiche dell'istituto. Per estensione, con noviziato si intende il luogo in cui i novizi trascorrono il loro periodo di conoscenza della vita religiosa e dell'istituto.

