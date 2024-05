La Soluzione ♚ Abito con giacca e gonna coordinate fra La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TAILLEUR . Ecco la soluzione verificata per la definizione Abito con giacca e gonna coordinate fra. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Abito con giacca e gonna coordinate fra: Azzurri, indossa un abito reale bianco con gonna corta, guanti, sandali bianchi a tacco alto, orecchini d'argento e una collana, e ha una personalità molto... Il tailleur (pron. francese: [ta'jœ]) è un indumento completo dell'abbigliamento femminile, composto da due pezzi. Quasi sempre di taglio elegante e confezionato con tessuti di buona qualità, può essere composto - in combinazione - da una giacca abbinata a una gonna (talvolta a tubino) oppure a dei pantaloni. È il corrispettivo dell'abito completo da uomo e in lingua inglese viene chiamato lady's suit. Per l'uso distintivo che se ne può fare, ha assunto con il tempo il valore di uno status symbol, quale capo di abbigliamento in grado di influenzare, se non condizionare, il costume.

Altre Definizioni con tailleur; abito; giacca; gonna; coordinate;