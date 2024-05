La Soluzione ♚ Lo è una dottoressa La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : LAUREATA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Lo è una dottoressa. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Lo e una dottoressa: Abitanti maschi del paese e in preoccupazione le loro mogli. (en) che dottoressa ragazzi!, su imdb, imdb.com. (en, es) che dottoressa ragazzi!, su filmaffinity... Il laureato (in inglese The Graduate) è un film statunitense del 1967 di Mike Nichols, basato sull'omonimo romanzo di Charles Webb. Con un cast che vedeva la presenza di Dustin Hoffman, Anne Bancroft e una giovane Katharine Ross, le cui interpretazioni valsero a tutti e tre la candidatura al premio Oscar, Il laureato rimane ancora oggi uno tra i film più iconici degli anni sessanta nonché tra i più grandi successi di critica e pubblico del cinema americano. Indimenticata la colonna sonora firmata dal duo folk rock Simon & Garfunkel con i brani The sound of silence, Mrs Robinson e Scarborough Fair. Nel 1996 fu scelto per la ...

