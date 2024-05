La Soluzione ♚ Titolo regale

: SIRE - MAESTÀ

Curiosità su Titolo regale: Però perse l'appoggio di alcuni baroni siciliani; per conservare il titolo regale, per la prima volta riconosciuto dalla santa sede, firmò con carlo di... Sire (lett. "re, signore, sovrano", dall'antico francese sire, dal latino senior) è un titolo onorifico per i re regnanti del Regno Unito e del Belgio. Precedentemente veniva anche usato in Inghilterra, Francia, Italia, Germania e Spagna. Storicamente il termine sire ha avuto un utilizzo più esteso. Durante il medioevo l'onorifico sire era generalmente usato per rivolgersi a un superiore, una persona di importanza o in una posizione di autorità o alla nobiltà in generale. È probabile che "sire" e il francese "(mon)sieur" condividano una comune origine etimologica, essendo in definitiva imparentati al latino senior, oltre che all'onorifico ...

