La Soluzione ♚ Terreni coltivati a frutta e verdura

: ORTI

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Terreni coltivati a frutta e verdura: Questa voce o sezione sull'argomento frutta non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. puoi migliorare questa voce aggiungendo... Con il termine orto si indica di solito un appezzamento di terreno dal quale, a seguito di lavorazione, si ricavano vegetali e funghi commestibili – dietologicamente, gastronomicamente e commercialmente noti come frutta e verdura oppure ortaggi – officinali, tessili ed ornamentali nonché mutuali. Il termine deriva dal latino hortu(m) «giardino» (occitano òrt, catalano hort, spagnolo huerta, portoghese horto), corrispondente al termine in greco antico t, chórtos, "cortile", al gallico garth, all'alto tedesco antico garto (cfr. tedesco Garten e inglese garden), gotico , garda (da cui forse lo slavo antico gradu, in russo ...

Altre Definizioni con orti; terreni; coltivati; frutta; verdura;