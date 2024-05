La Soluzione ♚ Il temibile Tyrannosaurus

: REX

La soluzione di Il temibile Tyrannosaurus per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Il temibile tyrannosaurus: Dei luoghi, il celeberrimo tyrannosaurus rex, lo spinosaurus, il giganotosaurus carolinii, il carcharodontosaurus, il mapusaurus roseae, il tyrannotitan... Tyrannosaurus (Osborn, 1905; il cui nome significa lucertola tirannica), spesso abbreviato in T. rex (diminutivo scientifico) o colloquialmente T-Rex, è un genere estinto di dinosauro teropode tyrannosauride vissuto nel Cretaceo superiore, in quello che oggi è il Nordamerica, che a quell'epoca era un continente isolato nominato Laramidia. I suoi fossili si trovano in una varietà di formazioni risalenti al piano Maastrichtiano del Cretaceo superiore, circa 72,7-66 milioni di anni fa. Fu una delle specie degli ultimi dinosauri non aviani quando si ebbe l'estinzione di massa del Cretaceo-Paleocene, che ne determinò la scomparsa. Come gli ...

