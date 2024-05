La Soluzione ♚ Ha la sorgente in Tibet

: INDO

Ha la sorgente in Tibet

Curiosità su Ha la sorgente in tibet: Linee guida sull'uso delle fonti. il tibet (/'tibet/; in tibetano: , bod, /pø/; in cinese s, xizàngp), in passato riportato anche come thibet, è... L'Indo è il più lungo e importante fiume del Pakistan. È il più lungo fiume del subcontinente indiano e il terzo più grande dell'Asia intera in termini di portata annua.

