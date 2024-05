La Soluzione ♚ La ripete il ripetente La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CLASSE . Ecco la soluzione verificata per la definizione La ripete il ripetente. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su La ripete il ripetente: Di michele massimo tarantini (1980) la ripetente fa l'occhietto al preside, regia di mariano laurenti (1980) la moglie in vacanza... l'amante in città... Classe, dal latino classis, indica in generale una suddivisione, un insieme o un gruppo. Può riferirsi a: Classe – nella scuola, insieme di alunni che hanno in comune gli stessi orari e gli stessi insegnanti Classe – nelle scienze sociali, insieme di individui che condividono caratteristiche economiche o culturali Classe – nel motociclismo, categoria per cilindrata Classe – in tassonomia, livello gerarchico nelle classificazioni Classe – in matematica, concetto nella teoria degli insiemi Classe – in informatica, costrutto di un linguaggio di programmazione usato come modello per creare oggetti Classe – in elettrotecnica, precisione di uno ...

