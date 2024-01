La Soluzione ♚ La non è acqua detto

La definizione e la soluzione di: La non è acqua detto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

La non e acqua detto: Cercando altri significati, vedi acqua (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento chimica è priva o carente di note e riferimenti bibliografici puntuali... Curiosità su: Cercando altri significati, vedi acqua (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento chimica è priva o carente di note e riferimenti bibliografici puntuali... Classe, dal latino classis, indica in generale una suddivisione, un insieme o un gruppo. Può riferirsi a: Classe – nella scuola, insieme di alunni che hanno in comune gli stessi orari e gli stessi insegnanti

– nella scuola, insieme di alunni che hanno in comune gli stessi orari e gli stessi insegnanti Classe – nelle scienze sociali, insieme di individui che condividono caratteristiche economiche o culturali

– nelle scienze sociali, insieme di individui che condividono caratteristiche economiche o culturali Classe – nel motociclismo, categoria per cilindrata

– nel motociclismo, categoria per cilindrata Classe – in tassonomia, livello gerarchico nelle classificazioni

– in tassonomia, livello gerarchico nelle classificazioni Classe – in matematica, concetto nella teoria degli insiemi

– in matematica, concetto nella teoria degli insiemi Classe – in informatica, costrutto di un linguaggio di programmazione usato come modello per creare oggetti

– in informatica, costrutto di un linguaggio di programmazione usato come modello per creare oggetti Classe – in elettrotecnica, precisione di uno strumento di misura

– in elettrotecnica, precisione di uno strumento di misura Classe – valutazione (quantitativa o qualitativa ordinale) dell'efficienza energetica di un apparato elettronico, idraulico ecc.

– valutazione (quantitativa o qualitativa ordinale) dell'efficienza energetica di un apparato elettronico, idraulico ecc. Classe – nei giochi di ruolo, specifica professione o specializzazione dei personaggi Classe – in Dungeons & Dragons , parte dell'identità e della natura dei personaggi

– nei giochi di ruolo, specifica professione o specializzazione dei personaggi Classe – storico porto di Ravenna, oggi frazione della stessa Italiano Sostantivo classe ( approfondimento) f sing (pl.: classi) (sociologia) (politica) (diritto) (economia) gruppo di persone che svolgono lo stesso mestiere e quindi hanno gli stessi interessi da difendere (scuola) insieme di alunni di una scuola, che seguono corsi di studio specifici in un'aula maggiore è la scolarità dei genitori degli alunni di una classe a scuola, maggiore è la percentuale di alunni in grado di essere promossi Sostantivo classe ( approfondimento) f sing (pl.: classi) (biologia) (zoologia) (botanica) ciascuno dei gruppi tassonomici di esseri viventi formanti un phylum l'Homo sapiens appartiene alla classe dei mammiferi e all'ordine dei Primati (gergale) qualità molto elevata Sostantivo classe ( approfondimento) f sing (pl.: classi) (elettronica) (informatica) (tecnologia) (ingegneria) rappresentazione astratta di una regione di memoria Sillabazione clàs | se Pronuncia IPA: /'klasse/ Etimologia / Derivazione dal latino classis Citazione Sinonimi gruppo sociale, ceto, condizione, strato, casta

(di persone) categoria, corpo

categoria, corpo ( senso figurato ) qualità, pregio, stile, eleganza, superiorità, abilità, bravura, valore, distinzione

qualità, pregio, stile, eleganza, superiorità, abilità, bravura, valore, distinzione (nel linguaggio scientifico) insieme, raggruppamento, divisione, ordine, genere, tipo, specie, serie, famiglia, gamma, grado

(di scuola) anno; corso scolastico; aula; scolaresca

anno; corso scolastico; aula; scolaresca leva

(di mezzi di trasporto pubblico) categoria Parole derivate capoclasse, classista, fuori-classe, sottoclasse, superclasse Sinonimi ceto

(di soldati) leva Termini correlati (zoologia: Invertebrati) Insetti, Crostacei, Miriapodi, Chilopodi, Artropodi

Insetti, Crostacei, Miriapodi, Chilopodi, Artropodi (zoologia: Vertebrati) Ciclostomi, Anfibi, Rettili, Pesci, Uccelli, Mammiferi Iponimi specie, genere, famiglia, ordine Iperonimi dominio, phylum, regno Da non confondere con ceto: il ceto dipende dal comportamento e non dal modo di produrre. Ad esempio due bancari appartengono alla stessa classe sociale, ma un bancario che frequenta campi da golf e un bancario che frequenta bocciodromi appartengono a due ceti diversi. Proverbi e modi di dire di classe

Altre risposte : classe; acqua; detto;