La Soluzione ♚ Si pesca in acque dolci

: TROTA

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Si pesca in acque dolci: Per pesca con canna fissa si intende un tipo di pesca, di antichissima origine, effettuata sia in acque dolci che al mare, con canne da pesca senza mulinello... Trota è il nome comune che accomuna varie specie di pesci della famiglia Salmonidae. Il termine viene utilizzato specificamente per i pesci appartenenti ai generi Salmo, che include le specie dell'Oceano Atlantico, Oncorhynchus, che include le specie del Pacifico, e Salvelinus.

Altre Definizioni con trota; pesca; acque; dolci;