La Soluzione ♚ Un notabile dell impero ottomano

: VISIR

Curiosità su Un notabile dell impero ottomano: Sacro romano impero, inizialmente un grande progetto di ricostituzione dell'impero in occidente, che fu fondato il giorno di natale dell'800 allorché... Il termine visir, anche scritto vizir, in quanto derivante dal persiano vezir (medio-persiano vecir; in arabo , wazir; ossia "colui che decide"), indica un importante consigliere politico e religioso, spesso di un califfo, di un sovrano, di un emiro o di un sultano.

