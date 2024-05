La Soluzione ♚ Notabile dell impero ottomano

: VISIR

Curiosità su Notabile dell impero ottomano: Del vecchio impero carolingio nel sacro romano impero. i suoi imperatori si consideravano, come quelli bizantini, i successori dell'impero romano, grazie... Il termine visir, anche scritto vizir, in quanto derivante dal persiano vezir (medio-persiano vecir; in arabo , wazir; ossia "colui che decide"), indica un importante consigliere politico e religioso, spesso di un califfo, di un sovrano, di un emiro o di un sultano.

