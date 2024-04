La Soluzione ♚ Serie tv ospedaliera con Zach Braff

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SCRUBS

Curiosità su Serie tv ospedaliera con zach braff: Della serie. nel film per la televisione natale con i muppet compare gran parte del cast di scrubs nei loro ruoli nella serie tv, ovvero: zach braff, sarah... Scrubs - Medici ai primi ferri (Scrubs) è una serie televisiva statunitense ideata da Bill Lawrence e prodotta dal 2001 al 2010. Il titolo della serie è un gioco di parole: con i termini "scrubs" e "to scrub", infatti, si indica la divisa indossata da medici e infermieri, la pratica chirurgica di lavarsi accuratamente le mani prima di un intervento, ma anche una persona insignificante o di poco conto (in questo caso può essere tradotto con "principianti", a indicare la poca esperienza dei protagonisti nella professione medica). Negli Stati Uniti Scrubs, prodotta dalla Touchstone Pictures, poi diventata ABC Studios, andò in onda in prima ...

