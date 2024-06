John poeta romantico

: John Keats (Londra, 31 ottobre 1795 – Roma, 23 febbraio 1821) è stato un poeta britannico, unanimemente considerato uno dei più significativi letterati del Romanticismo, e uno dei principali esponenti della "seconda generazione romantica" inglese assieme a Lord Byron e Percy Bysshe Shelley, come loro deceduto in giovane età. Nato a Londra in una famiglia d'estrazione modesta, la sua vera vocazione letteraria si sviluppò all'età di quindici e sedici anni, quando fece copiose letture che lo avvicinarono a Shakespeare e alla poesia di Edmund Spenser.

Italiano: Sostantivo: tubercolosi ( approfondimento) f inv . (medicina) malattia contagiosa causata dal bacillo di Koch che si localizza nei polmoni e in altri organi, provocandovi la morte delle cellule John Keats morì di tubercolosi.. (botanica) malattia delle piante provocata da batteri o da funghi. Sillabazione: tu | ber | co | lò | si. Pronuncia: IPA: /tuberko'lzi/ . Etimologia / Derivazione: da tubercolo (dal latino tuberculum cioè "piccola escrescenza, piccolo tumore") .