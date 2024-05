La Soluzione ♚ È un gran divertimento

: SPASSO

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su E un gran divertimento: K 525 divertimenti divertimento n. 1 in mi bemolle magg. k 113 divertimento n. 2 in re magg. k 131 divertimento in re magg. k 136 divertimento in si bemolle... A spasso con Bob (A Street Cat Named Bob) è un film del 2016 diretto da Roger Spottiswoode e scritto da Tim John e Maria Nation. Tratto dal romanzo autobiografico omonimo di James Bowen del 2010, il film è interpretato da Luke Treadaway, Ruta Gedmintas, Joanne Froggatt, Anthony Head e, nel ruolo di se stesso, dal gatto Bob.

