La Soluzione ♚ Gli alberi come il ciliegio e il pesco La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ROSACEE .

Curiosità su Gli alberi come il ciliegio e il pesco: Sottofamiglia prunoideae, e che producono come frutto una drupa. ne fanno parte il pesco, il susino, l'albicocco, il mandorlo e il ciliegio. sotto l'aspetto botanico... Le Rosacee (Rosaceae Juss., 1789) sono una famiglia di angiosperme dell'ordine Rosales, che comprende circa 5 000 specie in 110 generi tra cui moltissime di grande importanza per l'economia umana (es. alimentari, ornamentali, medicinali, foraggere e industriali). Costituiscono una delle più grandi famiglie delle Angiosperme, sia per il grande numero di specie che vi sono comprese, sia per la varietà di strutture, la grande diffusione, il loro cospicuo interesse economico. Oltre alla rosa e al biancospino, comprende la maggior parte degli alberi da frutto più comuni: il melo, il pero, il ciliegio, il pesco, il susino, il mandorlo, il ...

