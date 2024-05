La Soluzione ♚ Un portatile come l iPad La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TABLET . Ecco la soluzione verificata per la definizione Un portatile come l iPad. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Un portatile come l ipad: Gen (2018) – 12.9" e 11" (1ª gen). ipad pro4ª gen (2020) – 12.9" e 11" (2ª gen). fujitsu ipad – dispositivo portatile con funzioni pos prodotto da fujitsu... Il tablet è un dispositivo elettronico portatile composto da un touch screen come principale fonte di input e output, che sostituisce completamente o in parte un computer, adatto per giocare, lavorare o studiare.

Altre Definizioni con tablet; portatile; come; ipad;