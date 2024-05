La Soluzione ♚ Il fiume di Rosario La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PARANÀ . Ecco la soluzione verificata per la definizione Il fiume di Rosario. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Il fiume di rosario: E il suo porto sul margine occidentale del fiume paraná è fra i più importanti del paese. l'area metropolitana di rosario (denominata grande rosario) è... Lo Stato del Paraná è uno dei 27 stati del Brasile, situato nella parte meridionale del Paese. Lo stato, che ha il 5,4% della popolazione brasiliana, genera il 6,2% del PIL brasiliano. La capitale, Curitiba, al 2005 aveva 1 757 904 abitanti, ed è considerata in Brasile città "modello". Lo stato del Paranà annovera altre importanti città Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Paranavaí, Foz do Iguaçu, Cascavel, Guarapuava, Paranaguá. È il quinto Stato più ricco del Brasile, dopo il San Paolo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. È formato da uno stretto piano sul litorale, la Serra do Mar, catena montuosa del mare, gli altopiani e le ...

Altre Definizioni con paranà; fiume; rosario;