La Soluzione ♚ Al famoso discobolo del passato La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : OERTER .

Curiosità su Al famoso discobolo del passato: Italia sera e pronto, chi gioca. passata alla fininvest, ha condotto quiz come cari genitori e la prima edizione del varietà non è la rai. nel 2019 approda... Alfred Adolf Oerter Jr., detto Al (New York, 19 settembre 1936 – Fort Myers, 1º ottobre 2007), è stato un discobolo statunitense, quattro volte campione olimpico della specialità. stato il primo atleta della storia a vincere quattro medaglie d'oro nella stessa specialità in quattro diverse edizioni olimpiche (dal 1956 al 1968), record eguagliato da Carl Lewis nel 1996. Il suo nome compare dal 1974 nella National Track & Field Hall of Fame di New York e dal 2005 è incluso anche nella Nassau County Sports Hall of Fame. Nel 2012 è stato inserito nella IAAF Hall of Fame.

