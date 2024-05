La Soluzione ♚ Resero famoso Stradivari

: VIOLINI

Curiosità su Resero famoso stradivari: In questa bottega che nel xvii appresero l'arte le famiglie guarneri e stradivari il cui nome sarà da allora associato ai migliori violini al mondo. a milano... Il violino è uno strumento musicale della famiglia degli archi, dotato di quattro corde accordate ad intervalli di quinta. Il musicista che suona il violino è detto violinista; l'artigiano che lo costruisce o lo ripara è il liutaio. Si tratta dello strumento più piccolo e dalla tessitura più acuta tra i membri della sua famiglia. La corda più bassa (e quindi la nota più bassa ottenibile) è il sol2, il sol subito sotto al do centrale del pianoforte (do3); le altre corde sono, in ordine di frequenza, il re3, il la3 e il mi4. Le parti per violino utilizzano la chiave di violino (chiave di sol). Quando devono essere eseguite note e passaggi ...

