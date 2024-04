La Soluzione ♚ Può essere grave

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Può essere grave. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ACCENTO

Curiosità su Puo essere grave: Provoca la perdita della visione centrale). l'ipovisione grave può degenerare in cecità, che può essere parziale o totale. per indicare il deficit visivo che... L'accento acuto ( ´ ) è un segno diacritico utilizzato in numerose lingue scritte moderne basate sull'alfabeto latino, cirillico e greco, ed è uno degli accenti grafici.

