La Soluzione ♚ Bellino grazioso La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CARINO .

Curiosità su Bellino grazioso: Partigiani della 52ª brigata garibaldi "luigi clerici" comandata da pier luigi bellini delle stelle, il capo del fascismo e della repubblica sociale italiana... Marco Aurelio Carino (latino: Marcus Aurelius Carinus; 257 – Mesia, luglio 285) è stato un imperatore romano (283-285). Figlio maggiore di Marco Aurelio Caro, regnò assieme al padre prima come cesare poi come augusto col fratello Numeriano. Alla morte di Caro e di Numeriano, si scontrò con l'esercito guidato da Diocleziano nella battaglia del fiume Margus, in Mesia, dove trovò la morte per mano dei propri uomini. Con la morte di Carino termina il periodo della Crisi del III secolo ed inizia il processo che porterà alla Tetrarchia.

