La Soluzione ♚ L appellativo del baronetto inglese

: SIR

Curiosità su L appellativo del baronetto inglese: Titolo) e maestà (appellativo onorifico, trattamento), così come tra vescovo (funzione pubblica, titolo) ed eccellenza (appellativo onorifico, trattamento)... Sir (/s/) è un appellativo onorifico utilizzato in molti paesi anglofoni per rivolgersi a un uomo, solitamente di status sociale o grado militare superiore, senza utilizzare il suo nome di battesimo o cognome. È inoltre spesso usato nella corrispondenza formale (Dear Sir, Right Reverend Sir). Il termine equivalente per una donna cavaliere è dame. Alla moglie di un cavaliere compete invece l'appellativo di lady.

