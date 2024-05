La Soluzione ♚ Una somma di parole per l enigmista

: SCIARADA

Curiosità su Una somma di parole per l enigmista: Il quadrato del sator è una ricorrente iscrizione latina, in forma di quadrato magico, composta dalle cinque seguenti parole: sator, arepo, tenet, opera... Sciarada (Charade) è un film del 1963 diretto da Stanley Donen. È ispirato al racconto The Unsuspecting Wife scritto nel 1961 da Peter Stone e Marc Behm.

