La Soluzione ♚ Un enigmista mitico

: EDIPO

Curiosità su Un enigmista mitico: Cia, ma, laddove tutti pensano a un metodo di alterazione del testo molto complicato, una normale coppia di enigmisti, leggendo la notizia, tenta in modo... Edipo (in greco antico: dp, Oidípus, che significa "dai piedi gonfi" da d òidos "rigonfiamento" e p pus "piede"; in latino Oedipus) è un eroe della mitologia greca.

