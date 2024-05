La Soluzione ♚ Una Sandra di Hollywood

: BULLOCK

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Una sandra di hollywood: Britannica, inc. (en) sandra bullock, su models.com, models.com, inc. (en) opere di sandra bullock, su open library, internet archive. (en) sandra bullock, su mobygames... Sandra Annette Bullock (Arlington, 26 luglio 1964) è un'attrice e produttrice cinematografica statunitense. Secondo la rivista Forbes è stata l'attrice più pagata del mondo nel 2010, con un guadagno di circa 56 milioni di dollari, e nel 2014 con un guadagno di 51 milioni. Nel 2012 è stata inserita nel libro del Guinness dei primati come l'attrice più pagata del mondo tra il 2010 e il 2011 e nel 2013, secondo la rivista Forbes è stata l'attrice più ricca di Hollywood. Nel 2009 ha ottenuto il plauso della critica per la sua interpretazione nel film biografico The Blind Side, per il quale si aggiudica l'Oscar alla miglior attrice, il Golden ...

