La Soluzione ♚ La Sandra del film Gravity La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : BULLOCK . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. BULLOCK

Significato della soluzione per: La sandra del film gravity Sandra Annette Bullock (Arlington, 26 luglio 1964) è un'attrice e produttrice cinematografica statunitense. Secondo la rivista Forbes è stata l'attrice più pagata del mondo nel 2010, con un guadagno di circa 56 milioni di dollari, e nel 2014 con un guadagno di 51 milioni. Nel 2012 è stata inserita nel libro del Guinness dei primati come l'attrice più pagata del mondo tra il 2010 e il 2011 e nel 2013, secondo la rivista Forbes è stata l'attrice più ricca di Hollywood. Inglese: Sostantivo: bullock . toro giovane. WordReference.com, Versione on-line Inglese-Italiano. Il Sansoni, Inglese edizione on-line da "www.corriere.it". Dictionary.com, lemma bullock. The Free Dictionary, edizione online. Merriam-Webster, Versione on-line. Douglas Harper, Online Etymology Dictionary.

