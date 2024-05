La Soluzione ♚ Una nota località balneare vicino a Palermo

La soluzione di 14 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TERMINI IMERESE

Curiosità su Una nota localita balneare vicino a palermo: (munneu in siciliano) è una frazione litoranea e località turistica di palermo, compresa nella vii circoscrizione. sorge in una baia tra il monte pellegrino... Termini Imerese (Tèrmini in siciliano) è un comune italiano di 24 918 abitanti della città metropolitana di Palermo in Sicilia. È uno tra i più importanti comuni della città metropolitana di Palermo, da cui dista 33 km. Sede di distretto giudiziario, è un importante snodo ferroviario e marittimo grazie alla presenza di una stazione ferroviaria ben collegata con il territorio e di un ampio porto mercantile. Culturalmente interessante per via delle vicine rovine di Himera e dell'antiquarium ad esse connesso, per la presenza di numerose e interessanti chiese, di ruderi di periodo romano e di reperti preistorici, nonché per l'annuale festività ...

