: ASTRO

La soluzione di Una gemma celeste per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Una gemma celeste: Comics tra luglio e ottobre 1995, è apparsa una settima gemma dell'infinito di colore celeste: la gemma dell'ombra o dell'ego, contenente l'ombra della... L'astro è un oggetto naturale visibile nel cielo notturno o diurno, al di fuori dell'atmosfera. Esso può essere una stella, un pianeta, un satellite naturale o un asteroide. Generalmente non si considerano astri le comete, le galassie, le nebulose e le supernove. I fenomeni meteorologici non rientrano in questa categoria, interessando esclusivamente la troposfera dell'atmosfera terrestre. Sin dall'antichità, agli astri era attribuita natura mitologica in quanto ognuno di essi veniva assimilato a una vera e propria divinità, come attestato ad esempio da Cicerone:

