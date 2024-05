La Soluzione ♚ Una delle Pelagie

: LINOSA

Curiosità su Una delle pelagie: Wikimedia commons contiene immagini o altri file su isole pelagie wikivoyage contiene informazioni turistiche su isole pelagie portale isole portale sicilia... Linosa (Linusa in siciliano) è un'isola dell'Italia appartenente all'arcipelago delle isole Pelagie, in Sicilia. Ha una superficie di 5,43 km² e dista 42 km a NE da Lampedusa, assieme alla quale costituisce il comune di Lampedusa e Linosa che conta 6 341 abitanti nel libero consorzio comunale di Agrigento. L'isola è citata dal greco Strabone e poi da Plinio il Vecchio nella Naturalis Historia come Aethusa (ssa) e Algusa (ssa) in greco. Il nome Lenusa appare nel XVI secolo ad opera del domenicano Tommaso Fazello. Il nome Linosa invece nasce nel 1845 usato dal cavaliere Bernardo Maria Sanvinsente.

