Trezza: è presso Catania

Curiosità su Trezza: e presso catania: La classificazione climatica colloca aci trezza nella «zona b». l'origine del nome trezza è incerto: la prima e più accettata ipotesi lo fa derivare dalle... Aci Trezza (IPA: [ai'trea]; Trizza in siciliano) è una frazione di 4 949 abitanti di Aci Castello, comune italiano della città metropolitana di Catania in Sicilia. Centro di antica tradizione peschereccia, fondato alla fine del Seicento dal nobile palermitano Stefano Riggio come approdo marittimo per il proprio feudo, il paese si affaccia sul mar Ionio dinanzi al piccolo arcipelago delle Isole Ciclopi, sito di interesse naturalistico e geologico; dalla seconda metà del Novecento il borgo è divenuto anche una destinazione turistica.

