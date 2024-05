La Soluzione ♚ La terra delle cornamuse

: SCOZIA

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su La terra delle cornamuse: Musicale italiano della famiglia delle cornamuse, originario della provincia di bergamo e di origini medievali. la sua esistenza è attestata dalla metà... La Scozia (in inglese e scots Scotland, in gaelico scozzese Alba) è una nazione costitutiva del Regno Unito. Posta all'estremità settentrionale dell'isola di Gran Bretagna, ne occupa più di un terzo della superficie con i suoi 78764 km² di estensione. È circondata dall'oceano Atlantico tramite il mare di Norvegia a nord, il mare del Nord a est e il canale del Nord e il mare d'Irlanda a sud-ovest. Non ha confini internazionali: il suo unico confine è quello interno con l'Inghilterra, a sud. Oltre alla sezione collocata nella Gran Bretagna, il territorio comprende più di 790 isole minori, tra cui spiccano gli arcipelaghi delle Ebridi, delle ...

Altre Definizioni con scozia; terra; cornamuse;