: CIUCCIO

La soluzione per la definizione Un succhiotto di gomma per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Un succhiotto di gomma: Dei progetti di riferimento 1, 2. il succhietto o succhiotto, chiamato anche colloquialmente ciuccio o ciucciotto, è una tettarella di gomma, plastica,... Il succhietto o succhiotto, chiamato anche colloquialmente ciuccio o ciucciotto, è una tettarella di gomma, plastica, caucciù o di silicone data ai bambini per conciliare il sonno o per calmarsi, stimolando il riflesso naturale della suzione. Nella sua forma standard si mostra come una sorta di capezzolo artificiale con una impugnatura. Le dimensioni sono appositamente studiate per impedire che il bambino possa involontariamente ingerire o inalare l'oggetto.

