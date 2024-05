La Soluzione ♚ Stato insulare dell Africa

Curiosità su Stato insulare dell africa: Portoghese república democrática de são tomé e príncipe) è uno stato insulare indipendente dell'africa con capitale são tomé. si tratta di un arcipelago di una... Le Comore, ufficialmente Unione delle Comore (in comoriano: Udzima wa Komori; in francese: Union des Comores; in arabo , Ittiad Juzur al-Qumri), sono uno Stato indipendente dell'Africa orientale formato da tre isole poste all'estremità settentrionale del canale del Mozambico, nell'oceano Indiano, tra il Madagascar e il Mozambico. Lo Stato è composto da tre isole vulcaniche: Grande Comore, Mohéli e Anjouan, mentre la vicina isola di Mayotte è reclamata dalle Comore, ma ha rifiutato in diversi referendum l'indipendenza dalla Francia. Lo Stato fu denominato dal 1975 al 1978 Stato delle Comore e dal 1978 fino al 2000 ...

