: BARRAGE

Curiosità su Lo spareggio nelle competizioni d equitazione: Dell'inizio dello spareggio. per ogni spareggio possono essere convocati giocatori e capitani differenti rispetto ai precedenti spareggi; l'unica limitazione... Il Barrage Vauban, o Vauban Dam, è un ponte coperto, sbarramento e opera difensiva eretta nel XVII secolo sul fiume Ill a Strasburgo, odierna Francia. All'epoca era noto come grande écluse, anche se non faceva da chiusa nel senso moderno del termine. Oggi è utilizzato per esporre sculture e dispone di una terrazza panoramica sul tetto, con vista sui precedenti Ponts Couverts e sul quartiere Petite France. È classificato dal 1971 come monumento storico. Lo sbarramento venne costruito nel 1686-1690, in arenaria rosa Vosgi, dall'ingegnere francese Jacques Tarade su progetto di Vauban. La funzione difensiva principale della diga era quella di ...

