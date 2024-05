La Soluzione ♚ La secernono le ghiandole molari

: SALIVE

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su La secernono le ghiandole molari: Carnivora, come la volpe rossa. alla base della coda e nella regione perineale sono presenti ghiandole odorifere: le prime secernono una sostanza cremosa... Con il termine saliva si indica, in fisiologia, il liquido che viene secreto dalle ghiandole salivari situate nella cavità orale. Le tre coppie di ghiandole salivari sono le parotidi a secrezione sierosa pura, le sottomandibolari e le sottolinguali a secrezione mista prevalentemente sierosa per le prime e mucosa per le seconde.

Altre Definizioni con salive; secernono; ghiandole; molari;