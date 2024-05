La Soluzione ♚ Un ristorante per carnivori

: STEAKHOUSE

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Un ristorante per carnivori: Accade a 4 hotel, per scoprire il ristorante vincitore, ogni concorrente deve aspettare davanti all’ingresso del proprio ristorante e non raggiungere... Old Wild West è una catena di steakhouse presente con oltre 200 ristoranti in Italia, Svizzera, Francia, Belgio (luglio 2019) ed Australia. Nata nel 2002 a Martignacco, è di proprietà di Cigierre Spa, azienda italiana che controlla anche i marchi Wiener Haus, America Graffiti, Pizzikotto, Shi’s e Temakinho. La catena è specializzata in hamburger e cucina tex-mex, e il menù e l'arredamento dei locali sono in stile Far West. Nel febbraio, e nel 2 giugno 2016, Old Wild West aprì rispettivamente in Croazia, a Zagabria, e in Georgia, raggiungendo i 130 locali aperti, a Tbilisi, abbandonando però in seguito gli affari in entrambi i paesi. Nel ...

Altre Definizioni con steakhouse; ristorante; carnivori;