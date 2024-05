La Soluzione ♚ Il protagonista dello show d un film con Jim Carrey

: TRUMAN

Curiosità su Il protagonista dello show d un film con jim carrey: The truman show è un film del 1998 diretto da peter weir, su soggetto di andrew niccol e interpretato da jim carrey, in una delle sue prove attoriali più... Harry S. Truman (Lamar, 8 maggio 1884 – Kansas City, 26 dicembre 1972) è stato un politico e militare statunitense, 33º presidente degli Stati Uniti d'America dal 1945 al 1953. Truman passò la giovinezza a Independence, nel Missouri, e durante la prima guerra mondiale fu mandato in Francia come capitano nell'artiglieria da campagna. Rientrato a casa, aprì una merceria a Kansas City, nel Missouri, e in seguito fu eletto funzionario della contea di Jackson nel 1922. Truman fu eletto al Senato degli Stati Uniti dal Missouri nel 1934 e ottenne rilevanza nazionale come presidente della Commissione Truman volta a ridurre gli sprechi e ...

