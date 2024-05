La Soluzione ♚ Comprende l audio del film

La soluzione di 13 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : COLONNA SONORA

Curiosità su Comprende l audio del film: l.a. confidential è un film del 1997 diretto da curtis hanson con russell crowe, guy pearce e kevin spacey. il soggetto è tratto dall'omonimo romanzo... La colonna sonora è l'insieme di suoni che fanno parte di un film o più in generale di un'opera audiovisiva, ed è di solito divisa nelle tre categorie di voce, musica e rumori o effetti (il suono di un'opera composta da immagini e da un suono considerato invece negli aspetti tecnici è il sonoro). In un'accezione più ristretta e impropria la colonna sonora è soltanto la musica di un'opera composta da immagini e da suoni: in questo senso è talvolta indicata con la sigla inglese OST (original soundtrack, "traccia sonora originale", dove "originale" indica che è stata composta espressamente per una determinata opera). La colonna sonora è ...

