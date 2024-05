La Soluzione ♚ Le piante per gli infusi

: ERBE

Curiosità su Le piante per gli infusi: Consultato il 12 gennaio 2023. della loggia, r. (cur): piante officinali per infusi e tisane. manuale per farmacisti e medici; oemf 1993; isbn 88-7076-132-0... In senso generico, le erbe sono delle piante utilizzate per i prodotti alimentari, gli aromi, la medicina e i profumi. L'uso culinario del termine considera generalmente come erbe le parti della foglia verde (secca o fresca) rispetto alle spezie, che invece sono prodotte da altre parti della pianta, come semi, bacche, radici, frutti o cortecce, di solito essiccate. In botanica si usa il termine erbe come plurale di erba, ossia per indicare le piante erbacee. Le erbe hanno una varietà di usi oltre a quello culinario: sono impiegati per la medicina e in alcuni casi anche per l'uso spirituale. L'utilizzo generale del termine "erbe" differisce ...

