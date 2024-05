La Soluzione ♚ Ospiterà assieme Milano le Olimpiadi invernali del 2026

: CORTINA

Curiosità su Ospitera assieme milano le olimpiadi invernali del 2026: "olimpiadi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi olimpiadi (disambigua). disambiguazione – se stai cercando il film documentario del 1969... Cortina d'Ampezzo (Anpezo in ladino, Hayden in tedesco) è un comune italiano di 5 504 abitanti della provincia di Belluno in Veneto, posto nella regione storico-geografica della Ladinia. Nota località turistica invernale ed estiva, nonché teatro di numerosi eventi sportivi di rilevanza internazionale legati alla montagna e agli sport invernali, è stata teatro delle Olimpiadi invernali del 1956 e dei Campionati mondiali di sci alpino del 1932, del 1941 (in seguito annullati) e del 2021.

