Ospita reclusi

GALERA - CARCERE

Curiosità su Ospita reclusi: Ripostigli erano destinate alla segregazione, le altre ospitavano più reclusi. alle pareti vennero lasciati i rivestimenti esistenti (piastrelle a mezza... Galera o galea – grossa nave a remi usata fino al XVII secolo Galera – tipo di condanna del passato consistente nel remare in una galera; per estensione, nel linguaggio popolare moderno, è sinonimo di prigione Galera – comune della Spagna in provincia di Granada Galera - frazione di Gaià in provincia di Barcellona Galera o Gallia (Galija) – isola nell'arcipelago delle isole Brioni, in Croazia Galera – figura araldica Galera – software legato ai database MySQL

