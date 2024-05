La Soluzione ♚ Non la vede l ansioso

: ORA

Curiosità su Non la vede l ansioso: Gradina (una fase a metà dell'opera si vede nel giorno), a meno che tale operazione non venisse fatta con la gradina stessa. appare evidente che il maestro... L'ora (indicata con h, dal latino hora) è un'unità di misura del tempo pari a 3 600 secondi, ovvero a 60 minuti. Un giorno è composto da 24 ore, ovvero 1440 minuti. Un orologio è composto da 2 o 3 lancette: la lancetta dei secondi, quando presente, compie 1 giro in 1 minuto (60 s), la lancetta dei minuti compie 1 giro in 1 ora (60 min, cioè 3 600 s) e la lancetta delle ore compie 1 giro in 12 ore (720 min, cioè 43 200 s). L'ora non è un'unità di misura del SI, ma ne è accettato l'uso col SI.

