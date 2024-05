La Soluzione ♚ Muti rispettosi del silenzio

: ZITTI

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Muti rispettosi del silenzio: Incorrere nell'odio degli ascoltatori, velano la bocca con il manto del silenzio. se predicassero la verità, come verità stessa esige e la divina scrittura... Zitti e buoni è un singolo del gruppo musicale italiano Måneskin, pubblicato il 3 marzo 2021 come secondo estratto dal secondo album in studio Teatro d'ira - Vol. I. Il brano ha vinto il Festival di Sanremo 2021 e l'Eurovision Song Contest 2021.

Altre Definizioni con zitti; muti; rispettosi; silenzio;