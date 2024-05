La Soluzione ♚ Militare specializzato in costruzioni

: GENIERE

Curiosità su Militare specializzato in costruzioni: L'aeronautica militare (abbreviata in am), in ambito internazionale italian air force (abbreviata in itaf) è, assieme a esercito italiano, marina militare ed arma... Il genio militare è una delle specialità delle forze armate, il cui compito è la realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture ed opere di supporto all'attività di combattimento. Si suddivide per le varie armi in genio dell'esercito, genio aeronautico e genio navale, ed è il corrispettivo del genio civile.

