La Soluzione ♚ La lingua di Xi Jinping

: CINESE

La soluzione di La lingua di Xi Jinping per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Copia

Curiosità su La lingua di xi jinping: Consiglieri chiave di xi jinping. nato a shanghai, wang fa risalire le sue origini nella contea di ye, nella provincia di shandong. il nome di wang, "huning"... La lingua cinese (T, S, hànyuP), nella sua accezione più generica (e non per indicare il cinese moderno standard o un particolare dialetto come lo shanghainese o una famiglia di dialetti come il cantonese, l'Hakka e i Minnan), è una vasta e variegata famiglia linguistica composta da centinaia di varietà linguistiche locali distinte e spesso non mutuamente intelligibili (come ad esempio il dialetto di Pechino e il dialetto cantonese). Queste varianti fanno parte della famiglia delle lingue sino-tibetane, evolutesi a partire dalla fine del III secolo a.C. nell'area geografica grossomodo corrispondente alla Cina continentale durante ...

